Gezinsbond organiseert garageverkoop in Westmalle

Lokale onderne­mers sponsoren nieuwe minibus voor Ter Loke: "Onze technische dienst zal hier nog vele kilometers van genieten"

Ter Loke, een Kempense organisatie voor bijzondere jeugdzorg, integrale gezinszorg en ondersteuning van personen met een beperking, heeft sinds kort een nieuwe bestelwagen in zijn wagenpark dankzij de sponsoring van maar liefst 48 lokale ondernemers. “Het is een veelkleurig busje met een lappendeken van sponsors geworden, maar we zijn er fier op”, zegt Jeroen Stuyck, directeur Jeugd & Gezinszorg bij Ter Loke.

7 september