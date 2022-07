Gewapende overvallers van Griekse traiteurzaak stuiten op voormalig kickbokser Chris: “Verkeerde winkel uitgekozen”

Malle REPORTAGE. Op pad in Westmalle waar je 375 euro boete riskeert als je een pint drinkt op straat: “Dan gaan we wel bij iemand thuis indrinken”

Vanaf vrijdagavond mag je in de uitgaansbuurt van Westmalle niet langer zomaar alcohol op straat drinken in weekendnachten of op de vooravond van een feestdag. Dat verbod moet een einde maken aan alle overlast aan danscafé ‘t Hofke en discotheek The Missing Link. Wij gingen ons oor te luister leggen in de buurt. “Een stap in de goede richting”, vindt de ene. “Regels uit een politiestaat”, vindt de andere. En de jongeren zelf? “Langs de Antwerpsesteenweg zal er misschien niet meer gedronken worden, maar iedereen zal wel andere plekjes vinden.”

8 juli