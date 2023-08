NET OPEN. Kadir (19) heeft grote plannen in Antwerpse modewereld: “Nadat ik mijn winkel ‘s avonds afgesloten heb, kruip ik achter de schoolboe­ken”

Het maatpak is niet dood. Als het van Kadir Bagseven (19) afhangt, verovert hij er op piepjonge leeftijd de modewereld mee. De Gentenaar opende daarom een eigen zaak ‘Nostalgie Couture’ in de Leopoldstraat in Antwerpen, waar mannen van alle leeftijden op zijn kledingadvies kunnen rekenen: “Terwijl mijn leeftijdsgenoten op vakantie gingen, besloot ik mijn spaargeld in mijn droom te investeren.”