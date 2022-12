Gemeenteraad wuift schepen Wim Jordens uit: “Je had steeds respect voor ieders mening”

Bijna tegelijkertijd vroegen Mon Leys van de toenmalige CVP en huidig ereburgemeester Harry Hendrickx van DBM aan Jordens of hij niet op hun lijst wou staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994. Hij koos voor de voorloper van CD&V. Als 22-jarige deed Jordens op 1 januari 1995 zijn intrede in de gemeenteraad. Gedurende zijn 28 jaar lange carrière was hij 10 jaar lang schepen. In zijn eerste termijn was hij bevoegd voor jeugd, sport en mondiaal beleid. De afgelopen vier jaar nam hij de bevoegdheden financiën, openbare werken, nutsvoorzieningen, groendienst en gemeentelijk patrimonium en erfgoed voor zijn rekening.

Het CD&V-boegbeeld vond een nieuwe uitdaging. Sinds midden november is hij financieel directeur van Woonzorggroep Voorkempen (Schoten-Wijnegem), weldra fulltime. Die functie valt niet te combineren met zijn ambten van gemeenteraadslid en schepen. Daarom besloot Jordens ermee te stoppen.

Bijzonder waardevol

Terwijl Tinne Simons (CD&V) vanaf januari het vrijgekomen zitje in de gemeenteraad invult, zal de schepenzetel overgenomen worden door de 24-jarige Yannis Leirs (CD&V), die donderdagavond zijn eed aflegde aan burgemeester Sanne Van Looy (N-VA). Aan het einde van de laatste gemeenteraad van Jordens kwam zijn opvolger en CD&V-raadslid Ingrid Vrints een nieuwjaarsbrief voorlezen om hem het allerbeste te wensen voor de toekomst. “Er zijn zoveel mooie herinneringen aan wat je de afgelopen 28 jaar voor onze partij en gemeente hebt gerealiseerd. Jouw kennis, verantwoordelijkheid en inzet zijn van ontzettend grote waarde geweest.”

“Je hebt je altijd op een waardevolle manier bewogen en getoond in het politiek landschap. Met respect voor ieders mening, ook al verschilde die wel eens van de jouwe. Daar heb ik veel waardering voor”, zei schepen Dries Van Dyck (DBM). Ook OostWest, Vlaams Belang en onafhankelijk gemeenteraadslid Tom Lauryssen toonden zich dankbaar. “We kregen van u altijd antwoord op onze vragen”, klonk het. “Ik herinner mij de periode dat ik nog in de coalitie zat en jij in de oppositie. Heroïsche debatten waren het. De grootste oppositiepartij was toen CD&V. Al wilde je altijd constructief meedenken”, aldus Alex Van Loon van Progressief Malle.

Tot slot blikte Jordens zelf nog even terug op zijn politieke loopbaan. “Op mijn 22ste mocht ik het halfrond hier delen met politieke kopstukken zoals Robert Mintjens en Thierry van der Straten Waillet. Toen ik na mijn eerste schepenambt weer in de oppositie belandde, voelde dat heel onrechtvaardig aan. Onze harde werk was niet gehonoreerd. Ik heb daar toch wel van afgezien. Al kon ik er achteraf vrede meenemen dat mijn vroegere bevoegdheden met eenzelfde passie behartigd werden door Elisabeth (Joris van DBM, red.). Vier jaar geleden heb ik in de huidige coalitie een zwaarder pakket op mij genomen.”

Aangevallen op sociale media

“Aan alle mooie liedjes komt echter een einde. In dit geval is dat door een nieuwe professionele wending. Na al die jaren ben ik op vlak van politiek ook wel wat uitgeblust geraakt”, zei Jordens, die nog een heleboel mensen bedankte. “Mijn echtgenoot Saskia, die eigenlijk absoluut geen interesse heeft in gemeentepolitiek. En mijn kinderen Silke en Jonas. Zij hebben me heel vaak moeten missen. Of moesten vaststellen hoe papa op sociale media werd aangevallen”, waarna het danklijstje nog even doorging. “Ik heb steeds getracht de beste keuze te maken voor Malle, een gemeente die me nauw aan het hart ligt. Op een respectvolle manier heb ik geprobeerd aan politiek te doen, zonder op de man te spelen.”

Volledig scherm Yannis Leirs (CD&V) legt zijn eed af als schepen aan burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) © emz

