Gemeente vraagt inwoners of ze al dan niet kasteel van Westmalle moet kopen

Een niet-ontplofte bom, een kogel door de ruit en twee ‘burger­wach­ten’ die opgepakt worden: overzicht van een woelige week in het Antwerpse drugsmili­eu

De incidenten binnen het drugsmilieu in Borgerhout blijven onverminderd doorgaan. Deze keer is het de familie B. die zich in het oog van de storm bevindt. Vrijdagnacht verijdelde een zogenaamde ‘burgerwacht’ van de familie een aanslag en zondag werd een woonst van de familie beschoten. Of de twee feiten met elkaar gelinkt zijn? Het heeft er alle schijn van.