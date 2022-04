Geliefde klasmascotte vermist: “Barnie is zelfs al mee op reis geweest naar Zwitserland, Portugal en de VS”

MalleHet zesde leerjaar A uit de lagere school van het Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle zit met de handen in het haar. Nadat hun schattig klaspoppetje ‘Barnie’ vergeten werd op de bus, ontbreekt elk spoor. Met een opsporingsbericht hoopt leerkracht Koen Van Eyndhoven de bijzondere mascotte terug te vinden. “Voor de kinderen van mijn klas en mijzelf is Barnie heilig.”

Bij de ware atletiekfans doet de naam nog een belletje rinkelen. Het witte mannetjesfiguur met een ontwapenende lach was de mascotte op het Europees atletiekkampioenschap van 2010 in Barcelona. “Het poppetje bracht een heel stadion in stilte voor de 100 meter sprint. Het zorgde ook voor de nodige ambiance in het stadion”, vertelt Koen.

Volledig scherm De mascotte knuffelt een Franse atlete, die zonet de 200 meter bij de vrouwen heeft gewonnen © REUTERS

Vele avonturen beleefd

De leerkracht kocht er een kleiner knuffelexemplaar. Hij bombardeerde dat tot mascotte van 6A. “Sindsdien is het eigenlijk een volwaardig lid van onze klasgroep. Met de klasgroep heeft Barnie al vele avonturen beleefd: zeeklassen in De Panne, gaan schaatsen in Schilde, op sportdag in het Zilvermeer van Mol, op Karrewiet verschijnen... Bij rumoer in de klas hoef ik Barnie maar boven te halen, of het wordt stil. De kinderen hebben er veel respect voor.”

“Elke vakantie mag een leerling Barnie meenemen naar huis, op voorwaarde dat die van het avontuur een PowerPoint-presentatie maakt met foto’s, zodat iedereen kan meegenieten. Barnie is zo zelfs al mee op reis geweest naar Zwitserland, Portugal, de Verenigde Staten en vele andere landen.”

In de afgelopen paasvakantie ging het mis. “Een leerling is Barnie vergeten mee te nemen vanop de bus op de lijn 410 (tussen Turnhout en Antwerpen, red.) na een bezoek aan het shoppingcenter in Wijnegem. De ouders hebben alle moeite van de wereld gedaan om Barnie terug op te sporen. Ook bij de verschillende opslagruimtes van De Lijn is onze Barnie niet teruggevonden. Heeft iemand hem misschien meegenomen?”

Geen vervanger te vinden

De klas en de leerkracht zijn er het hart van in. “We missen onze mascotte. Het probleem is dat ik dit poppetje niet meer via het internet kan aankopen. Het kampioenschap heeft vele jaren plaatsgevonden. Misschien hebben sommige atleten het popje gekregen en doen ze daar niets mee? Tia Hellebaut en de gebroeders Borlée waren in ieder geval aanwezig.”

Wie Barnie gevonden heeft, kan rekenen op een mooi vindersloon van de klasgroep, belooft de leraar. Als je toevallig thuis nog een Barnie hebt liggen, mag je eveneens contact opnemen met Koen Van Eyndhoven via koen.vaneyndhoven@telenet.be of via het gsm-nummer 0474/45.61.00.

Volledig scherm Barnie, de klasmascotte van 6A uit het Sint-Jan Berchmanscollege, is vermist © RV

Volledig scherm Barnie aan het skaten © RV

Volledig scherm Barnie gaat mee schaatsen © RV

Volledig scherm Leerkracht Koen Van Eyndhoven met Barnie © RV