Ga al fietsend op fotozoektocht naar kapelletjes

Het gebuurt De Veenhoek in Oostmalle organiseert van 1 mei tot en met 31 augustus een fotozoektocht, waarbij je kapelletjes in Oostmalle, Westmalle, Vlimmeren, Rijkevorsel en Zoersel moet vinden. Je kan kiezen uit 1, 2 of 3 lussen van 16 kilometer, 21 kilometer of 30 kilometer langs fietsknooppunten. Starten kan om het even waar op de route. Er vallen mooie prijzen te vinden. Formulieren zijn aan vijf euro te koop in het toeristisch kantoor in Westmalle, de cafetaria van Ter Bleeke in Oostmalle of de bibliotheken in Malle.