G-sporter Laurens De Vos gaat voor de titel: “Het is niet gemakkelijk maar ik ga er voor”

Het was Laurens Devos (klasse 9) die op donderdagmiddag de spits mocht afbijten op het wereldkampioenschap in Granada. In de Palacio Municipal de Deportes stond hij in zijn halve finale tegenover de Australiër Ma Lin (WRK 4). Die kende Laurens nog van op de Paralympische Spelen. Toen hengelde onze landgenoot met 3-1 paralympisch goud binnen en ook donderdag was hij de sterkste. Lin begon erg uitstekend en won de eerste set met 12-10, maar daarna speelde Laurens aanvallender en zat er minder afval in zijn spel. Met 11-5, 11-6, 11-7 pakte hij resoluut de 3-1 winst. Op vrijdag speelt hij om 20u45 de finale tegen de Brit Joshua Stacey, de nummer 3 op de wereldranglijst. “Ik ben tevreden met de wedstrijd, want Lin is een sterke speler”, zegt Laurens. “Vrijdag wil ik graag mijn wereldtitel behouden. Het is nooit gemakkelijk, maar ik ga ervoor.”