Fiets doorheen gebuurten van Oostmalle met animatie, lekkers en livemuziek onderweg

Den Oostmalse Gordel is al aan de negenentwintigste editie toe. Vanaf half 10 ‘s morgens kan je deelnemen aan de fietstocht, die je mag starten aan de feesttent of één van de deelnemende gebuurtes. In ruil voor vijf euro inschrijvingsgeld krijg je een originele fietswimpel en een stempelkaart. Je passeert zes wijken, waar zowel voor jong als oud heel wat animatie is voorzien. Zo zorgt huisorkest ‘vaneir’ voor een streepje muziek. Je kan ook allerhande drankjes verkrijgen, van sangria tot jenever. Hongerige magen kunnen zich onderweg tegoed doen aan spek & eieren, barbecue, croque Trappist, pannenkoeken... Als je alle gebuurten hebt bezocht en alle stempels hebt verzameld, lever je je kaart in bij één van de gebuurten of aan de feesttent. Dan maak je kans op een prachtige prijs.