Festival Carpe Noctem verplaatst naar 16 september door slecht weer

Malle picknickt en drumt op ‘Internati­o­na­le Dag van de Jeugd’

Voor Malle staat 2023 in teken van de jeugd. Het kan dan ook niet anders dan dat de gemeente op 12 augustus, de ‘Internationale Dag van de Jeugd’, uitbundig viert. Iedereen is welkom om mee te komen picknicken en drummen in domein Torenhof in Westmalle.