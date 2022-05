Familiebedrijf verhuist na 95 jaar van Paardenmarkt naar vijf keer zo groot bedrijfscentrum in Malle

MalleNa 95 jaar heeft Engels Group de Paardenmarkt in Antwerpen verlaten. Het familiebedrijf is afgelopen weekend ingetrokken in haar nieuw logistiek distributiecentrum van 70.000 vierkante meter in de industriezone van Malle. “We beseften dat voor de blijvende groei en de komende generaties een nieuwe locatie buiten het centrum van Antwerpen noodzakelijk was”, aldus Jan en Marc Engels uit de derde generatie.

Het verhaal van Engels Group kende haar oorsprong in 1927. In dat jaar startte Désiré Engels met een elektriciteitswinkel op de Paardenmarkt in hartje Antwerpen. Zijn zonen Edmond en Oscar transformeerden de zaak dertig jaar later naar een elektrogroothandel. Begin de jaren 80 droegen ze op hun beurt de zaak over aan hun respectievelijke zonen Jan en Marc. Onder hun impuls groeide de onderneming uit tot een overkoepelende groepering van drie divisies. Naast Engels Electro kwam Thermo Comfort erbij. Dat onderdeel importeert en verdeelt verwarming, ventilatie en airconditioning. Later werd als derde component Engels Surfaces toegevoegd, die invoerder en verdeler is van duurzaam oppervlaktemateriaal. Sinds 2012 zijn ook Catherine en Thomas, respectievelijk de kinderen van Jan en Marc, actief in het familiebedrijf als vierde generatie.

De familie kocht de voorbije decennia steeds nieuwe gebouwen aan rondom het hoofdgebouw op de Paardenmarkt om die productdiversificatie een plaats te kunnen geven. In totaal was dat goed voor 14.000 vierkante meter. Al bleef Engels Group groeien. Intussen telt het bedrijf tachtig medewerkers. In 2021 draaide het een omzet van maar liefst 42 miljoen euro.

Hypermoderne toonzaal

Vanwege de aanhoudende groei is de onderneming uitgeweken naar Malle, waar hun site vijf keer zo groot is als die op de Paardenmarkt was. “Zonder onze Antwerpse roots te vergeten gaan we in Malle verder bouwen aan onze toekomst”, klinkt het. “Alles in Malle komt onder één dak. Het nieuw logistiek centrum telt onder meer een nieuwe multifunctionele state-of-the-art toonzaal van 2.550 meter. Daar zullen onder meer de kookkamers - workshops en demonstraties - en een huisbeurs plaatsvinden. We kunnen tien vrachtwagens stallen en hebben een eigen loskade voor leveringen. Dankzij scanning en screening van goederen kan de sortering en levering op aangepaste wijze gebeuren tot in de bestel- en vrachtwagens. De werknemers krijgen een aangename, efficiënte en moderne werkomgeving met faciliteiten voor sport en ontspanning zoals een looppiste, een petanquebaan, golfinitiatie, een fitnessruimte...”

Volledig scherm Het gloednieuw distributiecentrum van Engels Group © Engels Group

Opnieuw ontwikkeld

De gebouwen op de Paardenmarkt van Engels Group zijn verkocht aan een projectontwikkelaar uit Hoogstraten. De werken voor een nieuwe woon- en werkomgeving in de geschakelde gebouwen van het Hessenplein, de Paardenmarkt en Stijfselrui starten vanaf 2023. De herontwikkeling omvat meer dan 10.000 vierkante meter. Een deel van de authentieke Engels Group-gebouwen zal behouden blijven.