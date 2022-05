Europese hymne weerklinkt in Malle: “Vredesboodschap brengen is vandaag zeer belangrijk”

Naast ‘Ode an die Freude’ van Beethoven speelden de hoornblazers ook nog de Prelude uit het ‘Te Deum’ van Marc-Antoine Charpentier, wat vooral bekend raakte als openingslied van het Eurovisiesongfestival. Met muziek herdacht Malle 9 mei 1950, wanneer de toenmalige Franse minister voor Buitenlandse Zaken Robert Schuman pleitte voor een organisatie die de Franse en Duitse productie van kolen en staal onder gezamenlijk beheer zou plaatsen. Die grondstoffen zijn immers belangrijk voor de economie en de oorlogsvoering. Zo zou de vrede in Europa bewaard kunnen worden. De rede vormde de aanzet tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in 1958, wat een voorloper is van de huidige Europese Unie. “Voor velen is het begrip Europa een ver-van-hun-bed-show, maar Europa is nochtans verantwoordelijk voor heel wat beleid in Vlaanderen”, aldus burgemeester Sanne Van Looy (N-VA), bevoegd voor intergemeentelijke verbroedering.

Actueel

“De Europese Unie staat voor samenwerking en waarborgt ook de vrede. Die vredesboodschap vandaag brengen is belangrijk, nu we leven in staat van oorlog aan de grenzen van Europa”, zegt Van Looy. “Onze verbroedering is 61 jaar geleden opgericht met het idee nooit meer oorlog te hebben. Hoe actueel kan die gedachte zijn”, verwijst ook Raymonde Vanden Broeck, voorzitter van de Intergemeentelijke Verbroedering Malle, naar de oorlog in Oekraïne.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Intergemeentelijke Verbroedering Malle inclusief voorzitster Raymonde Vanden Broeck (tweede vrouw van links) kwam haar oprichtingsakte tot vzw ondertekenen. Ook burgemeester Sanne Van Looy, schepen Dirk Gerinckx en oud-burgemeester Harry Hendrickx waren present © emz

Verbroederingsfeest in Malle

Voor die vereniging vormde 9 mei een uitgelezen moment de oprichtingsakte van haar voortbestaan als vzw te ondertekenen. “Onze vereniging blijft voor alle duidelijkheid dezelfde, maar krijgt een nieuw juridisch kleedje”, zegt de voorzitter. “Net als andere verbroederingen kruipen we uit het gat waar we door corona ingezakt zijn. De vele vriendschappen in het binnen- en buitenland houden we levendig. Van 12 tot en met 15 augustus trekken we samen met Horn-Revival, die in 2009 werd opgestart en dit jaar haar uitgesteld tienjarig bestaan viert, naar onze Franse zustergemeente St Savin-sur-Gartempe voor een bijeenkomst van verschillende verbroederingspartners. Tijdens die conferentie vieren we verschillende (uitgestelde) jubilea en steunen we onze vrienden in onze Poolse zustergemeente Zakrzówek in de provincie Lublin.”

Ook met het Duitse Heusenstamm en het Engelse Hartley Wintey verbroedert Malle. Delegaties van de vier zustergemeenten zakken in 2023 af naar de Kempen voor een verbroederingsfeest.

Volledig scherm Voorzitter Raymonde Vanden Broeck ondertekent de oprichtingsakte tot vzw © emz

Volledig scherm Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) ondertekent de akte © emz