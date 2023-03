Eeuwenoud ‘s Herenbos in Oostmalle mag zijn gang gaan: “Aantal soorten broedvogels is toegenomen”

Het ‘s Herenbos in Oostmalle vlak bij Zoersel is een voornamelijk ontoegankelijk bosreservaat. Sinds 1997 is het natuurgebied in bezit van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Na enkele ingrepen laat die eigenaar het eeuwenoud bos grotendeels begaan. Dat minimaal beheer werpt haar vruchten af. Het ‘s Herenbos telt vandaag de dag maar liefst 48 soorten broedvogels. Dat zijn er drie meer dan in 1999. “Een andere nieuwkomer is de boommarter”, vertelt ANB-boswachter Werner Van Hove trots.

De oudste vermeldingen van het ‘s Herenbos dateren uit 1602. Ze is ook terug te vinden op de Ferrariskaart van de Oostenrijkse Nederlanden uit 1778. Het bos bestaat dus al eeuwen. Dankzij haar bijzondere natuurwaarden kwam het al snel in aanmerking om er een ‘bosreservaat’ van te maken. Concreet houdt dat in dat grote delen van het bos niet beheerd zouden worden. Daaraan voorafgaand nam het ANB nog wel enkele maatregelen. De rhododendron en Amerikaanse vogelkers werd verwijderd. Sparren, Corsicaanse dennen en Amerikaanse eiken werden deels weggehaald. Daarna gaat het bos voornamelijk haar eigen gang. De open plekken met heide en bloemrijke graslanden krijgen nog wel een aangepast beheer.

Nog voor die ingrepen op het terrein heeft vogelkenner Paul Decnodder in 1999 nauwgezet de broedvogels in het ‘s Herenbos geïnventariseerd. Hij telde 45 soorten. Dat liet het ANB in 2022 - 25 jaar nadat ze het bos verwierf - overdoen door studiebureau Anser. In navolging van de trend in heel Europa bleken drie soorten verdwenen: de fluiter, de matkop (soort mees) en de zomertortel. Het goede nieuws was dat het aantal soorten gegroeid was tot 48. De appelvink, goudvink, middelste bonte specht, nachtzwaluw en vuurgoudhaan zijn nieuwkomers. “Op de nachtzwaluw na kunnen we stellen dat die soorten profiteren van het onbeheerde, ouder wordende bos. De nachtzwaluw haalt net als andere zeldzamere soorten waaronder de boomleeuwerik en de boompieper dan weer voordeel uit het beheer van heide, grasland en ook de bosrand rondom de open terreinen.”

Heel zeldzame nachtvlinder

Die mix van oud bos met enkele bijzondere open terreinen staat garant voor een hoge biodiversiteit. En dat niet alleen bij de vogels. “De boommarter is ook een nieuwkomer. De levendbarende hagedis en hazelworm houden goed stand. Bovendien is het bos van grote waarde voor enkele zeldzame insectensoorten zoals de lederloopkever. Dat geldt ook voor de geringde spikkelspanner, een soort nachtvlinder. Die komt nog maar op twee locaties voor in heel Vlaanderen”, weet Van Hove. “Het is wel de vraag hoe het bos verder zal evolueren onder invloed van de klimaatverandering. We gaan het alvast verder opvolgen.”

