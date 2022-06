“Een paar rotte appels verpesten het voor iedereen”: na vechtpartij denken uitbaters discotheek na over systeem van lidkaarten

MalleHet ging in de nacht van zaterdag op zondag fout aan discotheek The Missing Link in Westmalle. Twee buitengezette groepen jongeren raakten slaags op straat. Omstaanders hoorden zelfs knallen, al trof de toegesnelde politie geen vuurwapen aan. De uitbaters van de danskeet bekijken een systeem van lidkaarten om herrieschoppers in de toekomst te kunnen identificeren en buiten te houden. De gemeente wil een alcoholverbod invoeren in de straten in de omgeving van de uitgaansbuurt in kwestie.

Het conflict zou uitgebroken zijn in de discotheek zelf. Het veiligheidspersoneel van The Missing Link wees de vechtersbazen de deur. Buiten kregen de twee groepen het opnieuw met elkaar aan de stok, met een enorme vechtpartij op de Antwerpsesteenweg tot gevolg. De discotheek alarmeerde zelf de politie. “We hebben om 01.28 uur een eerste oproep voor een vechtpartij gekregen. Slechts vier minuten later was onze eerste ploeg ter plaatse”, aldus Nick Krols, woordvoerder van de Lokale Politie Voorkempen. “Omstaanders verklaarden dat er knallen gehoord werden. Onze ploegen hebben uitvoerig nazicht gedaan in de omgeving, maar hebben geen vuurwapen aangetroffen. Al is er wel een proces-verbaal opgesteld voor illegaal bezit van een verboden vuurwapen. Aangaande de vechtpartij heeft één persoon aangifte gedaan voor slagen en verwondingen. Intussen hebben ook enkele getuigen zich gemeld bij ons. De zaak wordt verder onderzocht.”

Amokmakers weigeren

De knallen zouden ook veroorzaakt kunnen zijn door trekbommetjes of vuurwerk. Al heeft het conflict voor de nodige paniek gezorgd aan The Missing Link. “Uiteraard zijn wij vragende partij dat dergelijke incidenten zich niet meer voordoen. Uitgaan zou veilig en in een amicale sfeer moeten verlopen. Jammer genoeg zijn er wel eens een paar rotte appels die het voor iedereen verpesten”, reageert Davy Verbaeten, mede-uitbater van The Missing Link.

“We zijn aan het bekijken of we lidkaarten kunnen invoeren, omdat we toch merken dat we bepaalde groepen beter niet binnenlaten. Het zijn altijd dezelfden die voor ruzie en onrust zorgen. Al kan je die niet zomaar weigeren. Het voordeel van een lidkaart is dat je je bezoekers bij naam kent. Als er dan iets uitgestoken wordt of gebeurt, weet je wie dat is. Vervolgens kan je die lidkaart ook blokkeren, zodat je legaal kan weigeren. Momenteel checken we of we dat systeem kunnen introduceren in overeenstemming met de privacywetgeving”, zegt Verbaeten. “Intussen hebben al twee discotheken bij ons geïnformeerd waar we die lidkaarten gaan aankopen en hoe we dat gaan doen. Het is duidelijk dat ook andere discotheken in ons land met hetzelfde probleem zitten, dat alsmaar groter wordt.”

Laatste bussen naar Turnhout

Ook het lokaal bestuur laat het niet op zijn beloop. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) benadrukt dat de gemeente in samenwerking met The Missing Link en zijn buur Danskafee ‘t Hofke al lange tijd heel wat maatregelen treft. “We blijven onze strategie bijwerken. Intussen is wel bewezen dat de politie massaal aanwezig is. Al gaan we extra inzetten op de momenten dat de laatste bussen vanuit Antwerpen in Westmalle richting Turnhout vertrekken (buslijn 410; in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks half 2 en half 3; in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks half 2, red.). Veel jongeren komen met de bus afgezakt. Als ze staan te wachten op de bus, zorgen ze vaak voor onrust.”

Hangjongeren inperken

“We hebben ook de intentie een alcoholverbod in te voeren in de straten rondom de uitgaansbuurt van ‘t Hofke en The Missing Link. Dat is opnieuw een deeltje van de puzzel om vechtpartijen te verminderen. Er wordt vaak alcohol gekocht in de supermarkt of nachtwinkel, meegenomen en in de buurt verstopt. Tussen het feesten door gaat men daarvan drinken. Door dat strafbaar te maken hopen we dat in te dijken”, zegt Van Looy. “Al moeten we nog nadenken op welke straten het reglement van toepassing zal zijn. De gemeenteraad moet een aanpassing van het politiereglement ook nog goedkeuren. We moeten er ook voor zorgen dat bestaande initiatieven zoals de braderij daardoor niet gefnuikt worden. Daar moeten we een uitzonderingsclausule voor voorzien.”

The Missing Link is alvast voorstander. “Wij vinden rond onze discotheek elk weekend opnieuw heel veel drankflessen van merken die wij niet verkopen. Het verbod zou het probleem van de hangjongeren kunnen aanpakken”, aldus Verbaeten.