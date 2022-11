Drie tinten trappist kleuren nieuw interieur van Café Trappisten: “Het is hier veel gezelliger geworden”

MalleHet populaire Café Trappisten in Westmalle heeft een nieuw interieur. De drie verschillende tinten in het likje verf en het meubilair verwijzen naar de kleuren van de etiketten op het lokale trio trappistenbieren. De vaste klanten kunnen de make-over wel smaken. “Het toont veel lichter en ruimer dan vroeger”, aldus stamgast Leo Truyen (76) uit Lier.

Tijdens de verplichte sluiting door corona hebben zaakvoerders Nancy Smet (48) en Johan Willekens (53) niet stilgezeten. De muren kregen een frisse laag verf. Terwijl de ene helft van de brasserie lichtblauw kleurde, kreeg de andere helft een roodbruine kleur. Het apart zaaltje werd okergeel geverfd.

Zetels in halve cirkel

In harmonie met die kleuren schitteren sinds kort ook de gloednieuwe stoelen in die drie ruimtes, die verwijzen naar de kleur etiket van de Westmalle Extra (lichtblauw), Westmalle Dubbel (roodbruin) en Westmalle Tripel (okergeel). “Terwijl we vroeger houten stoelen hadden, hebben de nieuwe een stoffen bekleding. Nieuw zijn ook de zeven zetels in de vorm van een halve cirkel, waaraan we ronde tafeltjes uit marmer geplaatst hebben. De nieuwe houten tafels zijn veel lichter van kleur. In onze Tripel-kamer hebben we gekozen voor smallere kloostertafels. De lusters met schelpen in de Dubbel-ruimte zijn eveneens nieuw. Verder hebben we voor meer lichtinval gezorgd.”

Quote Dat gevoel van een refter dat er vroeger was, is echt verdwenen Carlo Nuyens (93), Vaste klant

“Vroeger zat je hier dicht op elkaar. Met corona hebben we tweehonderd stoelen eruit gehaald. Die hebben we nooit teruggezet. Daardoor was het hier wel wat kaal geworden. Nu creëren die rondvormige zetels gezellige plekjes in de hele zaal, waar je ook wat meer rust hebt. We hebben echt voor een huisgevoel gezorgd. Het is hier onze living waar iedereen welkom is.”

“Prachtig”

Na veertien jaar aan hetzelfde meubilair te hebben gezeten zijn de nieuwe stoelen, zetels en tafels de klanten niet ontgaan. “Al valt het de meesten nu pas op dat er ook geschilderd is geweest. Alles komt in het totaalplaatje beter tot haar recht. We hebben al veel positieve reacties gekregen”, glunderen Nancy en Johan.

Lovende commentaar horen we onder meer bij Ingrid Bouckaert (73), Jef Van Gestel (74), Luc Deryckere (74) en Nicole Vochten (75). De twee koppels uit Westmalle pauzeren zoals gewoonlijk hun wandeling bij Café Trappisten. “De ronde banken leiden makkelijk tot een babbel. Je zit hier gezellig dichtbij elkaar. En je hebt ook wel wat privacy. Al de andere gesprekken rondom je hoor je niet. Door een tafeltje erbij te schuiven kan je hier makkelijk met 8 à 10 zitten”, zeggen ze. “Voor ons blijft het erg uitnodigend hier enkele keren per week een rustpunt te vinden tijdens onze wandeling.”

“Het is hier veel gezelliger geworden. Dat vroeger gevoel van een refter is verdwenen”, oordeelt Carlo Nuyens uit Schilde. De kranige 93-jarige komt al twintig jaar iedere dinsdag vanaf 10.30 uur een tafeltje inpalmen samen met Leon Schmit (82) uit Schoten, Etienne De Keyzer (83) uit Westmalle en Antoine Borms (85) uit Brasschaat. “Wat we vinden van het nieuwe interieur? Gewoonweg prachtig. En er is minder lawaai.”

Eeuwfeest

Met een frisse uitstraling leeft Café Trappisten stilaan toe naar haar honderdste verjaardag. “Op 15 maart 2023 bestaan we exact een eeuw. We hebben heel wat bijzondere activiteiten in gedachten voor volgend jaar, al gaan we die nog niet prijsgeven”, knipogen Nancy en Johan, die wel hun plannen voor een overdekt terras met een dakkoepel op vier meter hoog uit de doeken doen. “We hopen in februari te kunnen starten aan onze twee winter-zomertuinen, die zorgen voor een bijkomende capaciteit van ongeveer 80 man. Ze zullen volledig uit glas gebouwd worden om een buitengevoel te genereren. Bij goed weer kunnen we de drie zijpanelen ook weghalen”, besluit het koppel zaakvoerders.

