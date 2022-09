Domein de Renesse wordt nieuwe toeristische toegangspoort tot Land van Playsantiën

Er zijn nieuwe digitale wandelingen, het speelbos de Renesse staat vol met natuurlijke ‘speeltoestellen’, de boomgaard is opgewaardeerd en vernieuwde infoborden op de invalswegen maken iedereen wegwijs in het domein. Het opzet is duidelijk: het domein moet meer op de kaart gezet worden. “Met dit toeristisch project willen we zowel het park als het kasteel in de verf zetten en bekender maken bij het groter publiek. We mikken op toeristen én onze eigen inwoners. Voor hen is dit namelijk een ideale ontmoetingsplek,” zeggen burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) en schepen van Toerisme Dries Van Dyck (DBM). “Op een laagdrempelige manier vertellen we bezoekers tijdens een digitale wandeling over de geschiedenis van het kasteel en haar domein en het landelijke karakter van onze streek.”

Volledig scherm Het domein de Renesse moet nog meer een toeristische trekpleister worden. © RV

Wandelen en spelen

Wandelingen zijn er voor iedereen. De uitgestippelde wandeling via de erfgoedapp is zo’n 3,5 kilometer lang. Er is de wandeling Den Boer op voor volwassenen, het Kasteleinpad en het Speurpad zijn er speciaal voor de kinderen. In het speelbos de Renesse, naast het voetbalveld van Oostmalle, staan sinds juni 2022 maar liefst negen nieuwe attracties: een klimtoestel, evenwichtsbalken, een touwbrug, een draaibalk, stappalen, stelten, een wipwap en twee veerwippen in de vorm van een kever en een slak. Daarnaast werden er ook natuurlijke zitbanken en picknicktafels geplaatst. In de toekomst zal de boomgaard door de grote houten poort (midden in het Koetshuis) bereikbaar zijn, waardoor deze plek nog meer deel zal uitmaken van het domein. Infoborden geven je meer info over de fruitbomen. Een zithoek van arduinen sokkels maakt het een gezellige plaats om te vertoeven.

Startschot

Het nieuwe toeristische project wordt zondag gelanceerd tijdens Open Monumentendag. In het domein organiseren Domein de Renesse vzw en toerisme Malle extra activiteiten. Naast de wandelingen, het speelbos, de belevingsboomgaard ontdek je allerhande dieren in de kinderboerderij, bewonder je de kunst van het schapen drijven en trakteer je jezelf op een drankje of een portie echte Kempische boerenkost in ’t Kasteelcafé.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.