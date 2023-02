Deel landingsbaan en oude loodsen op vliegveld worden vanaf augustus afgebroken

De voorbije veertig jaar was het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid al betrokken bij de beheer van het vliegveld dat zich hoofdzakelijk uitstrekt over Oostmalle. Vorig jaar heeft het ANB dat dan kunnen overkopen van Defensie. De nieuwe eigenaar wil het domein meer ontharden. De werken starten in augustus van dit jaar. Dan gaan zestien hectare overtollige tarmac en een tiental oude loodsen op de schop. “Door overbodige stenen weg te halen en groene zones aan te leggen, verbeteren we de biodiversiteit, zorgen we voor afkoeling van de omgeving en komt er meer ruimte voor infiltratie van water”, aldus Wouter Patho, milieuschepen voor de gemeente Malle. “De groene parel aan de rand van Oostmalle herbergt een grote variatie aan biotopen en aanwezige diersoorten. Na de ontharding zal de ecologische waarde nog fors toenemen. Voor de vispootsalamander, parelmoervlinder, wespendief en andere soorten zal het leven er heel wat rooskleuriger uitzien.”