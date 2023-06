DE OUDSTE BELGEN. Anna (100), al haar hele leven goed van geest: “De Duitsers wilden me oppakken toen ik eten smokkelde... Ik maakte hen wijs dat ik zwanger was”

Waarom Lily (11) géén plek in Antwerpse middelbare voorkeurs­school krijgt: “Toeval beslist over het geluk van onze dochter... Zo onrecht­vaar­dig”

Van alle kinderen die zich dit voorjaar in Antwerpen voor de A-stroom van het middelbaar onderwijs aanmeldden, heeft 6 procent – of 467 leerlingen – géén plaats in een voorkeursschool. De ontgoocheling bij Véronique De Nijs en Joris Janssen, maar vooral bij dochter Lily (11), is enorm. “Al haar beste vriendinnetjes kunnen naar dezelfde school in Edegem. Lily grijpt er als enige naast. We krijgen deze ‘loterij’ niet aan haar uitgelegd.” Hoe de procedure in zijn werk gaat? Met een grote portie toeval, zo blijkt. En de inbreng van... een deurwaarder.