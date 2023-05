De Dennen opent dwaaltuin: “Personen met dementie kunnen hier in alle vrijheid op pad gaan in natuur”

Woonzorgcentrum De Dennen in Westmalle heeft een dwaaltuin aangelegd. Iedereen mag in het parkje tot rust komen, elkaar ontmoeten of spelen. Dankzij de omheinde aanwinst kunnen ook personen met dementie veilig buiten gaan wandelen op het groene domein.