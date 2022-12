Dak van Sporthal Berckhoven wordt vernieuwd

Dat vindt OostWest nogal veel geld wetende dat de sporthal daar niet zal blijven. In de plannen voor het project dorpskernhernieuwing West is daar wellicht geen plek meer voor. De gemeente zal op zoek gaan naar een nieuwe locatie voor een sportcomplex. “We zouden zo bezig zijn met dat kernversterkend verhaal. Het is absurd dat we dan nog zoveel investeren in een dak van de sporthal, waarvan we toch in mijn aanvoelen mogen aannemen dat die daar niet op die plaats gaat blijven staan. Intussen zijn we drie jaar verder. Er waren zoveel opportuniteiten om te gaan praten met mogelijke partners zoals Play & Sport”, bekritiseert raadslid Paul Van Ham van OostWest, die bijgestaan werd door Alex Van Loon van Progressief Malle. “De herinrichting van de dorpskern in Westmalle zou het prioritair project zijn van deze legislatuur. Ik snap dat je de sporthal niet opeens kan vervangen, maar ik volg de kritiek van Paul wel.”