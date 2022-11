Cafés zorgen voor WK-sfeer: “Bij elke goal van Rode Duivels trakteren we op shots in Belgische driekleur”

Malle/ZoerselDe voetbaldorpen voor het WK in Qatar blijven zowat uit of zijn alsnog geannuleerd. Heel wat kroegen zenden de matchen wel uit op grote tv’s of schermen, zo ook in Zoersel en Malle. Enkele cafés laten met tricolore versiering de Duivelsgekte losbarsten.

Enkele tooghangers kijken dinsdagmiddag bij een pint naar de wedstrijd Denemarken-Tunesië. Binnen heeft Café ‘t Vermoeden langs de Antwerpsesteenweg in Westmalle drie televisies hangen. In de buitenbar hangen er nog eens twee, waarvan één erg grote. Het hele café is getooid in zwart-geel-rode versiering: van vlaggen aan de façade over tricolore Hawaï-kransen boven de toog tot zelfs tafellakens in Belgische driekleur. “Door de koude periode en de energiecrisis was niemand geneigd buiten op pleinen grote schermen te zetten. Dan brengen we het wereldkampioenschap wel binnen naar ons café. Met de versiering proberen we de klanten wat in de WK-sfeer te brengen”, vertelt kroegbaas Walter Peeters.

Alle matchen worden er uitgezonden. “We hebben zelfs twee decoders voorzien om wedstrijden die tegelijkertijd gespeeld worden, allebei te kunnen laten zien. Tijdens de matchen werken we met een spaarkaart. Na tien pintjes krijg je er eentje gratis”, zegt hij. “Hopelijk spelen de Rode Duivels woensdagavond een goede match tegen Canada, die ze dan ook winnen. Dan gaat de vonk volgens mij wel overslaan bij iedereen.”

Oranje

In Oostmalle kan je op de hoek van de Antwerpsesteenweg en de Lierselei eveneens alle wedstrijden gaan kijken bij JKD Café, waar de Belgische vlaggetjes aan de terraswanden wapperen. Binnen hebben eigenaars Justin en Kristel Bloemendaal drie tv-schermen voorzien. In het café hangen zwart-geel-rode vlaggetjes. Zelfs een kerstboompje is in die kleuren versierd. “We willen het WK graag uitzenden en ons café versieren, omdat voetbal toch ook verbindt”, vertelt Justin. “Normaal is woensdag onze sluitingsdag. Al doen we door de match België-Canada wel open vanaf 19 uur. Bij elke goal die de Rode Duivels maken, trakteren we op shots in de Belgische driekleur, die we zelf samenstellen. We zorgen bij de matchen van de Belgen ook voor wat hapjes.”

Bij een goal van de Rode Duivels trakteert JKD Café op tricolore shots

Het koppel achter de toog supportert niet alleen voor ons land. Er hangen ook wat oranje vlaggetjes in het café. “Zelf komen we uit Nederland. We gaan dus twee ploegen op het WK steunen. Naar de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal maandagavond tegen Senegal is toch al wat volk komen kijken.”

Belgische én Nederlandse vlaggetjes in het JKD Café

Stadiongevoel

De ruiten van ‘t Retro Café op het Dorp in Zoersel verraden dat ook daar het WK leeft. Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne schitteren op de ramen. Voor de originele schilderijen heeft cafébaas Patrick Gijsbrechts een beroep gedaan op zijn kameraad Erwin ‘Garfield’. Binnen hangen zwart-geel-rode vlaggen en sjaals. “Zo brengen we iedereen wat in de voetbalsfeer”, vertelt Patrick.

Vier televisies beneden en een exemplaar boven vertonen alle wedstrijden. “Vanop eender welke plek in het café kan je kijken naar het WK. Enkel de zaterdagmatchen zijn bij ons niet te zien, want dan is onze vaste sluitingsdag. We maken een uitzondering moesten de Belgen in een latere fase op zaterdag spelen. Bij hun matchen gaan we het geluid trouwens afspelen via de boxen, zodat je het gevoel krijgt dat je in een stadion zit. Hopelijk zal België goed presteren. Bij een goal of overwinning van de Rode Duivels zal de sfeer sowieso goed zitten, zeker met nog wat pintjes en plezante liedjes erbij.”

Thibaut Courtois op de ruit van 't Retro Café

Verder kan je in Zoersel bij Surcele Oaked Pub langs de Oostmallebaan alvast de drie groepswedstrijden van ons land kijken op twee televisies én een groot projectiescherm. De eventuele verdere matchen van de Belgen zullen eveneens in het café te zien zijn. “Meer naar het einde van het tornooi toe zullen we ook nog wat andere wedstrijden uitzenden”, zegt Helga Rymen van Surcele Oaked Pub. “Hopelijk kunnen de Rode Duivels overwinningen boeken. Dat zal bepalend zijn voor de sfeer.”

Belgische vlaggen wapperen aan Café 't Vermoeden

WK-gekte in Café 't Vermoeden

Zelfs de tafelkleden in Café 't Vermoeden zijn in de Belgische driekleur

Zwart-geel-rode én oranje vlaggetjes wapperen aan het JKD Café in Oostmalle

Belgische vlaggetjes in JKD Café

Het kerstboompje in het JKD Café is versierd in Belgische driekleur

Kevin De Bruyne op de ruit van 't Retro Café

WK in 't Retro Café

't Retro Café heeft vijf televisies geplaatst om de WK-wedstrijden uit te zenden

