Café Trappisten viert 100ste verjaardag met gin op basis van Westmalle Tripel: “Slechts 1.923 flessen verkrijgbaar”

Op 23 maart 1923 opende Café Trappisten in Westmalle de deuren. De brasserie is honderd jaar later een erg populair etablissement, bekend tot ver buiten de regio. Op haar exacte verjaardag trakteerde Café Trappisten een hele avond met hapjes en drankjes. Het presenteerde ook haar modern logo met het jaar ‘1923’ en de ruit van Westmalle erin verwerkt.

Banaan en hopbloemen

Dat is nog niet alles, want de zaak celebreert het honderdjarig bestaan heel 2023 lang. In die viering is de gin ‘1923’ momenteel het paradepaardje. Met permissie van de paters sloeg Café Trappisten daarvoor de handen in elkaar met de trappistenbrouwerij en distilleerderij Sterkstokers in Sint-Lenaarts (Brecht). De Westmalle Tripel vormt de uitgangsbasis voor de geestrijke drank met een alcoholvolume van 40 procent. “Omdat die bloemiger en minder moutig is dan de Westmalle Dubbel, is die beter voor een gin van te maken. Het fruitige gedeelte met bloem- en hoptoetsen hebben we opnieuw gedistilleerd. Daaraan zijn gin-alcohol, jeneverbes, citroengras en andere kruiden toegevoegd. Extracten van banaan en ook uit verse hopbloemen van de brouwerij zorgen voor die smaak eigen aan de Westmalle Tripel”, vertelt Thomas Cuyvers van Sterkstokers.

Gin '1923'

De gin is gebotteld in flessen van 70 centiliter. Die zijn voorzien van een mooi etiket, ontworpen door Raf De Laet van Drukkerij Dirix uit Ekeren. De gele kleur van het logo verwijst naar de Westmalle Tripel, net als de drie gele strepen op de zijkant. Aan de achterkant van het label staat een foto van Café Trappisten in haar alleroudste vorm. Dat beeld zie je door de gin heen.

496 voor broeder Benedikt

Wie eens wil proeven, kan vanaf dinsdag 28 maart een gin-tonic met de gin ‘1923’ - gegarneerd met jeneverbessen en gedroogde banaan - komen drinken aan de prijs van 13,5 euro. Flessen zijn te koop aan 45 euro. Die zijn genummerd van 1 tot en met 1923. Dat symbolisch aantal refereert uiteraard naar het oprichtingsjaar van Café Trappisten. “Voor onze honderdste verjaardag kregen we van de monniken de toestemming om eenmalig 1.923 flessen te produceren. Onze gin is dus maar beperkt verkrijgbaar, al zijn we al heel blij dat we dit mochten doen”, vertellen Nancy Smet en Johan Willekens, het uitbatend koppel van Café Trappisten. “Nummer 1 houden we zelf bij. En nummer 496 gaan we schenken aan broeder Benedikt, omdat dat de huisnummer is van de abdij.”

Het plaatje is nog niet helemaal compleet, want net zoals Westmalle drie eigen trappistenbieren telt, zal Café Trappisten dit jaar drie sterke dranken op de markt brengen. Eveneens in een oplage van telkens 1.923 exemplaren. Volgens de voorlopige planning zou het donker elixir op basis van Westmalle Dubbel op Moederdag uitkomen. Een bierbrand op basis van Westmalle Dubbel en Westmalle Tripel zou volgen tegen september. Die worden ook allebei gestookt door Sterkstokers.

Joker laat kelken vallen

Naast de gin lanceert Café Trappisten dinsdag ook haar trappistglas met feestlogo. Daarvan zijn er 500 exemplaren beschikbaar. Ook de bijzondere boek speelkaarten zal vanaf dan verkrijgbaar zijn. Daarin heeft Drukkerij Dirix trappistglazen op allerlei manieren verwerkt in de figuren. Zo laat de joker kelken vallen en draagt de klaveren dame eentje in haar ketting. Beide items kosten 12 euro per stuk.



Aan de achterzijde van het etiket staat een foto van het oudste Café Trappisten, dat je doorheen de gin kan zien.

In de eigen boek kaarten zijn de kelken trappist subtiel verwerkt.

Café Trappisten lanceert gin '1923'. Ook de eigen trappistglazen met het nieuw logo zijn vanaf dinsdag verkrijgbaar.

De eigen boek kaarten van Café Trappisten.

