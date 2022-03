Café Trappisten verkoopt trappistpakketjes ten voordele van Oekraïne

Zoersel RESTOTIP. Baandan­cing getransfor­meerd tot eethuis: spektakel op én naast je bord

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke nieuwe horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Met deze week Eethuisje Villa Ria in Halle-Zoersel: als dit restaurant is de legendarische baandancing De Toverfluit herboren. Ga er best in het weekend gezellig eten, want dan geniet je van liveachtergrondmuziek.

4 maart