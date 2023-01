Café Trappisten trakteert op 700 appelbollen en 1.500 worstenbroden: “Geen enkele stoel blijft vrij”

MalleVerloren Maandag is al ettelijke jaren een vaste waarde voor Café Trappisten in Westmalle. Dan serveert de brasserie bij een drankje een gratis worstenbrood of appelbol. Die traktatie zorgde voor een stormloop. “Zelfs drie kwartier vooraleer we openden, stond er al volk aan te schuiven aan de deur”, vertellen uitbaters Nancy Smet en Johan Willekens tussen de overweldigende drukte door.

De maandag na Driekoningen vieren we Verloren Maandag. Die traditie leeft al jaren in Café Trappisten. Normaal gezien zit het etablissement dan stampvol. Vorig jaar werden Nancy, Johan en hun team wat minder overdonderd vanwege de coronacrisis. Al was het deze keer weer een opkomst van jewelste. “Ongeveer zestig man stond vlak voor de opening te wachten. We hebben een vijftal minuutjes vroeger opengedaan. Dat doen we normaal gezien nooit”, zeggen Nancy en Johan. “Het is de eerste normale Verloren Maandag sinds COVID-19. En met de crisistijden valt een gratis worstenbrood of appelbol misschien nog meer in de smaak. We zijn heel blij dat het weer een groot succes is.”

Verloren Maandag is een vaste waarde in Café Trappisten, dat maandagmiddag stampvol zat

De toeloop kan Café Trappisten wel de baas met 700 appelbollen en 1.500 worstenbroden, die het café besteld heeft bij Brood & Banket Herman Verdonck in Westmalle en zelf dan nog warm maakt. “Of we gaan toekomen? Tegen 18 uur belt Herman mij. Dan zou het kunnen dat we nog een honderd à tweehonderd stuks extra nodig hebben. Zonder gaan we dus niet vallen”, verzekert Johan.

Quote Verloren Maandag is een mooie traditie. Die mogen ze niet afschaffen Lode (62) en Magda (77) , Vaste klanten

De gasten blijven toestromen. Omstreeks 12.30 uur staat een dikke rij aan te schuiven. Het is puzzelen om iedereen een plaats te geven. “De drukte maakt het gezellig”, vindt Nancy. “We schuiven de mensen wat bij elkaar. Geen enkele stoel blijft vrij.”

Nieuwe jaar samen inzetten

Dat is ook het geval voor Lode (62) uit Vosselaar en Magda (77) uit Westmalle. De twee vaste klanten kwamen alleen, maar schuiven vanwege de drukte samen aan tafel. Met een Westmalle Dubbel erbij smaakt de appelbol extra goed. “We komen al jaren naar Café Trappisten met Verloren Maandag. Het is een mooie traditie. Die mogen ze niet afschaffen.”

Vanuit Turnhout tekent koppel Christina Beyens (76) en Hubertus Vorst (75) met hun goede vriendin Nicole Van Dingenen (56) present. “We komen al 22 jaar naar Café Trappisten. Al is het de eerste keer met Verloren Maandag. Nu is het hier wel uitzonderlijk druk. Een gratis worstenbrood of appelbol is een aangenaam extraatje. We beschouwden het eigenlijk als een ideale gelegenheid om samen het nieuwe jaar in te zetten.”

Volledig scherm Magda en Lode schoven samen aan tafel © emz

