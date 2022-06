Buurtvereniging houdt lollige mini-triatlon: “Wie finisht met zwembandeend, krijgt grote fles tripel”

MalleZin in een haalbare sportieve uitdaging met een plezant kantje? Dan is de 28ste mini-triatlon van de Oostmalse buurtvereniging De Lollepotters zaterdag een absolute aanrader. Na de recreatieve wedstrijd volgt nog een gratis afterparty op de feestweide aan Domein de Renesse.

Normaal gezien zou het evenement aan een dertigste jubileumeditie toe zijn. Al heeft de corona stokken in de wielen gestoken. Gelukkig kan de mini-triatlon deze keer opnieuw doorgaan. Voor het benodigd materiaal en de reclame hebben De Lollepotters de handen in elkaar geslagen met de judoclub De Bres uit Sint-Jozef (Rijkevorsel), die op 6 augustus toe is aan haar vijftiende mini-triatlon. Bij Ooms Woonrealisaties uit Rijkevorsel hebben ze een gemeenschappelijke sponsor gevonden voor de komende vijf jaar.

Over vliegveld

Een ware triatleet hoef je niet te zijn om de recreatieve wedstrijd te voltooien. Na driehonderd meter zwemmen in het kanaal Dessel-Schoten in Rijkevorsel neem je de fiets voor een tocht van twintig kilometer over onder meer de prachtige omgeving van het vliegveld van Oostmalle. Vier kilometer lopen doe je op het kasteelgebied van Domein de Renesse. “We houden het graag ludiek. Voor onze achtentwintigste editie gooien we achtentwintig zwembanden met eendjes of andere figuren erop in de Vaart. Wie die eruit haalt en daarmee finisht, krijgt een flest Westmalle Tripel van 75 centiliter. We hebben winnaars in verschillende categorieën: de snelste, de eerste Mallenaar, de snelste veertigplusser, de snelste vrouw... Zij mogen op de ceremonie een Trappist van Westmalle ad fundum doen. “Pater Jef” zal dat met veel plezier voordoen”, lacht Dieter Aerts, voorzitter van de buurtvereniging.

De Lollepotters zijn klaar voor de 28ste editie van hun mini-triatlon, waarvoor ze samenwerken met de Rijkevorselse judoclub De Bres. Pater Jef (tweede van links) zal de ad fundum van een trappist demonstreren aan de winnaars

Solo of in trio

“250 individuele deelnemers en 50 trio’s, die de drie disciplines verdelen, kunnen deelnemen. De burgemeester en drie schepenen doen ook mee. Er zijn nog wel wat plaatsjes. Inschrijven kan online tot vrijdag om 24 uur. Ook op de zaterdag zelf kan je nog inschrijven vanaf 18 uur. De wedstrijd start om 19 uur. We hopen ook op veel supporters”, klinkt het. “Dankzij de gemeente staat de grote VIP-tent voor Muziek aan het Kasteel hier al wat vroeger. Een gelegenheidsband geeft rond 22 uur een optreden. Daarna feesten we nog door tot in de vroege uurtjes.”

Deelnemen na inschrijving op voorhand kost 25 euro (solo) of 39 euro (trio). Inschrijven via www.delollepotters.be/inschrijvingen. Op de dag zelf kan je ook nog aanmelden, al kost meedoen dan 35 euro (solo) of 48 euro (trio).

Een archiefbeeld van de mini-triatlon. Wie met een zwemband eindigt, krijgt een grote fles Westmalle Tripel

