Boeken, dvd’s en strips in bib te koop voor een prikje

Zoersel Aangevre­ten lammetje aangetrof­fen in Zoerselse wei: “Geen aanwijzin­gen dat dit het werk van een wolf is”

Voor Werner Aerts (51) van ‘t Zwarthof, een bedrijf waar runderen en schapen gekweekt worden én hoeveslagerij, langs het Geleg in Zoersel, was het zondagochtend even schrikken. Een van zijn lammetjes lag levenloos en gedeeltelijk aangevreten op zijn wei. Of er wéér een wolf door Zoersel zwerft? Volgens experts voorlopig niet.

27 juni