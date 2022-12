Blokkende studenten welkom op twee plekken in Malle

Op beide locaties kan je vanaf dinsdag 27 december tot en met donderdag 2 februari komen blokken, telkens van maandag tot en met vrijdag van 8 tot en met 18.30 uur. Een plaats reserveren is verplicht. Dat gebeurt via reservaties.malle.be via achtereenvolgens ‘zalenreservatie’, ‘nieuwe aanvraag’, ‘complex’ en ‘stille studieruimte Oost- of Westmalle’. Je kan aankomen en vertrekken op het uur dat jou past. Een nieuwigheid voor de studieruimte in De Notelaar is dat je die enkel kan betreden met een badge, die je vanaf 15 december gratis kan verkrijgen in de gemeentelijke bibliotheken.