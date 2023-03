Bij Café Trappisten is 1 maart nog steeds nationale stoofvlees-frietdag

Vroeger werd het stoofvlees bereid met Westmalle Dubbel in Café Trappisten steevast geserveerd met brood. Na de oproep van Jeroen Meus konden de klanten daar op 1 maart 2015 ook frietjes bij krijgen. Door het groot succes staat stoofvlees met brood, kroketten of frietjes intussen als vaste waarde op het menu. En toch zet Café Trappisten stoofvlees-friet op 1 maart nog steeds extra in de kijker. “We serveerden deze woensdag geen kroketjes, andere gefrituurde gerechten of suggesties, want we hebben al onze friteuses nodig voor de frietjes”, aldus Johan Willekens, die Café Trappisten samen met Nancy Smet uitbaat. “Uit de vaste kaart konden onze klanten nog wel kiezen. Al raken die dan meestal toch nog overtuigd om alsnog stoofvlees-friet te nemen.”

Maar liefst 300 inschrijvingen ontvingen Nancy en Johan voor de stoofvlees-frietdag. Daar kwamen last-minute nog heel wat lekkerbekken bij. Zo goed als alle tafels waren woensdagavond rond 18.30 uur bezet. Ook Patrice (56) en Frank (55) uit Oostmalle komen meegenieten. Het koppel runt de kledingwinkel Guapa in Sint-Antonius Zoersel. “Als we naar huis rijden, passeren we hier. Enkele keren per week stoppen we hier toch wel. We wisten niet dat het stoofvlees-frietdag was. Dat vernamen we zonet pas. Al doen we met veel plezier mee. Het stoofvlees is heel lekker.”