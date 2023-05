Bewonder circusspektakel in Oostmalle

Uitbater danscafé ‘t Hofke gooit handdoek in de ring: “Het komt later op gang en het eindigt ook vroeger”

Volgens de oorspronkelijke plannen zouden Danskafee ‘t Hofke en naburige discotheek The Missing Link in het hart van Westmalle deze zomer moeten plaatsruimen voor handelszaken en appartementen. Aangezien het bouwproject nog geen vergunning beet heeft, krijgt de uitgaansbuurt nog wat extra tijd. Al gaat de uitbater van ‘t Hofke, Glenn Mariën (38), zijn contract niet verlengen. “Iedereen kan op de braderij van begin juli nog een laatste keer bij ons langskomen.” Een definitief einde voor het icoon is het echter nog niet.