Baby met medisch probleem die naar ziekenhuis werd gevoerd van bij onthaalmoeder, is overleden

De onthaalmoeder had de baby in bed gestopt. Toen ze even later ging kijken, merkte ze dat er iets scheelde. Het kindje ademde niet meer. Ze heeft de hulpdiensten gealarmeerd en deed haar uiterste best om het kindje met een medisch probleem nog te redden. De vrouw was de baby zelf al aan het reanimeren toen de ambulance arriveerde. Het kind werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is het kindje overleden, dat werd bevestigd aan onze redactie.