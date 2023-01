AZ Voorkempen mocht 676 baby’s verwelkomen in 2022

De kraamafdeling van het ziekenhuis postte op haar Instagram-account ‘Bevallen in Malle’ een jaaroverzicht van de geboortes. De jongens waren met 347 in de meerderheid tegenover de 329 meisjes. De populairste namen voor de jongens was Noa/Noah (11). Pasgeboren kindjes kregen zeven keer de naam Leon/Léon, Mats/Matz of Lewis/Lewiz. Louis/Lowie en Finn werden telkens 6 keer geboren. Bij de meisjes was Mila (9) het populairst. Olivia en Emma werden allebei 7 keer geboren in AZ Voorkempen, terwijl Noor en Renée beiden 5 keer ter wereld kwamen in het ziekenhuis in Malle.