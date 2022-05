AZ Voorkempen gaat samenwerken met regionaal expertisecentrum voor dementie

MalleDementie vormt een grote uitdaging in de toenemende vergrijzing van onze maatschappij. Het AZ Voorkempen in Malle wil nog meer aandacht schenken aan de hersenaandoening. Het ziekenhuis slaat daarom de handen in elkaar met het Regionaal Expertisecentrum Dementie Orion.

Het ziekenhuis nam de afgelopen jaren al heel wat dementievriendelijke initiatieven. Zo ondersteunt Ann Van Ostaeyen, referentiepersoon dementie, de raadplegingen in het kader van cognitieve problemen en dementie. Naast geheugentests biedt ze ook psychosociale ondersteuning voor de personen met dementie en de mantelzorger. De dienst patiëntenbegeleiding ondersteunt dan weer de opgenomen patiënten en hun mantelzorgers. Het ziekenhuis is ook actief betrokken bij het regionaal dementiecafé Dwaallicht. “De diagnose van dementie krijgen heeft veel impact op je leven en dat van je omgeving. Daarom willen we patiënten met dementie en hun mantelzorger ondersteunen om zo lang en zo kwaliteitsvol mogelijk verder te leven. We bieden hen handvaten en informatie. Zo weten ze dat ze er niet alleen voor staan”, aldus Van Ostaeyen.

Persoonsgerichte zorg

AZ Voorkempen lanceerde daarenboven het project ‘Dementievriendelijk Ziekenhuis’, dat beoogt ziekenhuisbreed aandacht te hebben voor patiënten met dementie. In kader daarvan startten begin dit jaar gesprekken met Anouck de Bruijn van het Regionaal Expertisecentrum Dementie Orion in samenwerking met het psychogeriatrisch netwerk. “Na een aangenaam kennismakingsgesprek met AZ Voorkempen en gezamenlijke afstemming van een onderbouwd actieplan werd er een intentieverklaring ondertekend”, vertelt de Bruijn, die in het VRT-programma ‘Restaurant Misverstand’ de personen met dementie mee begeleidde. “Wanneer ziekenhuizen meer willen inzetten op persoonsgerichte zorg voor personen met dementie en hun omgeving, dragen we graag ons steentje bij. Het is van groot belang dat deze doelgroep ook binnen een ziekenhuiscontext op een gepaste wijze ondersteund wordt.”

“Het is de start van een mooie samenwerking met als doel nog meer in te zetten op persoonsgerichte zorg voor patiënten met dementie en hun mantelzorger. Op die manier zetten we verdere stappen naar een nog dementievriendelijker ziekenhuis”, zegt Van Ostaeyen. “We kunnen immers steeds beroep doen op de expertise en ervaring van het regionaal expertisecentrum dementie, alsook op haar opleidingen. Dat is een grote meerwaarde.”

Patiënten bevragen

Er werd voor het project ‘Dementievriendelijk Ziekenhuis’ alvast een multidisciplinaire werkgroep met artsen, verpleegkundigen en ondersteunende diensten opgericht, die bekijkt hoe ze de opleidingen kan organiseren, hoe ze bewustwording kan creëren omtrent dementie in het ziekenhuis, hoe de fysieke omgeving kan worden aangepast voor patiënten met dementie en hoe de multidisciplinaire samenwerking voor patiënten met dementie verder ondersteund kan worden. “De werkgroep zal op korte termijn de patiënten met dementie in ons ziekenhuis en hun mantelzorgers bevragen. Als ervaringsdeskundigen zijn zij het meest geschikt om aan te geven wat ze goed vinden lopen en wat nog wenselijk is in ons ziekenhuis”, besluit Van Ostaeyen.