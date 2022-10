AZ Voorkempen gaat patiënten vlotter tot bij zelfhulpgroepen en lotgenoten helpen

Voorkempen Al 28.000 herfstboos­ters gezet in kerk

De herfstvaccinatiecampagne in de Eerstelijnszone Voorkempen loopt als een trein. In de eerste drie weken zijn al 28.000 herfstboosters gezet in de Witte Kerk in Schilde. “Zo verlagen we de druk op de huisartspraktijken en de ziekenhuizen tijdens de verwachte achtste coronagolf”, klinkt het.

3 oktober