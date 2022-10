An (42) werd met wat pijnstillers naar huis gestuurd, twee dagen later bleek ze hersenbloeding te hebben: “Mijn vrouw had kunnen sterven door medische blunder”

MalleMet barstende hoofdpijn kwam An Celis (42) uit Sint-Antonius Zoersel vrijdag binnen op de spoeddienst van het AZ Voorkempen in Malle. Een infectie aan de urinewegen was het verdict. Ze mocht naar huis met een voorschrift voor antibiotica en pijnstillers. Omdat de klachten niet meer te houden waren, bracht haar man haar zondag naar het UZA in Edegem. Daar werd een hersenbloeding vastgesteld. Een onmiddellijke hersenoperatie volgde. “Ze is door het oog van het naald gekropen”, vertelt haar man Ivan. An herstelt nog steeds op de afdeling intensieve zorgen.