Amper zes en al bedrijfsleider: Collette runt speelgoedwinkel met haar papa

Collette kwam ter wereld met het zware hersenletsel cerebrale parese, dat veroorzaakt werd door een herseninfarct bij de geboorte. Haar linkerzijde is verlamd als gevolg van een sterk beschadigde rechterhersenhelft. Later kreeg ze ook te kampen met epileptische aanvallen.

Vorig jaar werd haar linker- en rechterhersenhelft ontkoppeld (‘hemisferectomie’). Na die ingreep gaat het nu beter met Collette. De medicatie is afgebouwd. Het meisje is momenteel nog aan het revalideren in Pulderbos, maar heeft al veel meer kleur gekregen. “En vanaf september gaat ze naar het buitengewoon schooltje De Brem in Oud-Turnhout”, vertellen haar ouders.

Voortgekomen uit beperking

Daar lijkt Collette zeker energiek genoeg voor te zijn. Ze bedient ons aan tafel met ijsjes. Daar nemen we beter geen te grote hap van, want ze zijn uit hout gemaakt. “Het speelgoed komt uit onze eigen winkel”, zegt papa Quinten trots. “Dat idee leeft al een paar jaar en komt eigenlijk voort uit Collettes beperking. Ze speelt wat klungeliger, valt makkelijker en laat ook regelmatig speelgoed vallen. Dan moet dat wel tegen een stootje kunnen. Het was niet altijd eenvoudig om geschikt speelgoed te vinden. We hebben ook heel wat miskopen gedaan. Uit die zoektocht is onze eigen onderneming in kwalitatief, duurzaam en ecologisch speelgoed ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een autoparcours uit rubber.”

Quote Het is een droom dat Collette ooit effectief voor de winkel werkt later. Dan heb ik haar iets moois kunnen meegeven Quinten, Papa van Collette

Het aanbod van de kids concept store is erg ruim en gaat van knuffels over miniatuurwagens tot boeken. “We besteden veel tijd aan de selectie, zowel online als fysiek bij winkels en distributeurs. Naast speelgoed bieden we ook kinderrugzakken uit petflessen aan, verzorgingsproducten voor kinderen en ook mutsjes, petjes, zonnebrillen… We proberen het wel wat exclusiever te houden. De producten zijn vooral van Europese merken”, zegt Quinten, die de website en het logo zelf ontwierp.

“We richten ons niet specifiek op kinderen met een beperking. Daar is de markt nog wat klein voor. Al zijn de meeste spullen wel voor hen geschikt. Een goed voorbeeld is het ijsje. Bij het meeste speelgoed moet je dat scheppen met twee handen, maar omdat het bolletje een magneet is, kan dat hier ook vlot met één hand.”

Job in de toekomst

De grote stock ligt thuis bij het gezin, in een aparte kamer. Op de verstelbare werktafel gaat ook Collette aan de slag. “Ze helpt momenteel spelenderwijs mee. Zo kleeft ze bijvoorbeeld stickertjes”, aldus Quinten. “Het is een droom dat Collette ooit effectief voor de winkel werkt. Dan heb ik haar iets moois kunnen meegeven.”

Van welk speelgoed Collette vooral fan is? “De nagellak en de robotjes”, glundert ze. Naar de naam ‘De Hartjesdief’ was het niet lang zoeken. “Collette is net als alle kinderen een hartendief. Anderzijds hopen we veel hartjes te kunnen veroveren met ons speelgoed”, zegt de papa.

Een kijkje nemen op de webwinkel kan via www.dehartjesdief.com. Als je bestelt voor 12 uur op een werkdag, wordt de bestelling dezelfde dag nog verzonden. Gratis levering aan huis in Zoersel, Malle en Rijkevorsel.

