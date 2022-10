Amper 24 en weldra schepen: Yannis Leirs neemt fakkel over van CD&V-boegbeeld Wim Jordens

Na maar liefst 28 jaar in de gemeenteraad, waarvan 10 jaar als schepen, deed Jordens op het einde van de gemeenteraad in september een bijzondere aankondiging. Hij mag 22 november beginnen als financieel directeur van Woonzorggroep Voorkempen. Na dit jaar zet hij een punt achter zijn actieve politieke carrière, omdat hij dat niet kan combineren met zijn nieuw werk.

Twee jaar gemeenteraadslid

De vraag wie hem zou opvolgen, bleef vorige week nog onbeantwoord. De CD&V-fractie hield de dag na de gemeenteraad een overleg. Daarop kwam uit de bus dat Yannis Leirs het schepenambt zou overnemen. Dat is toch een opvallende keuze, want Leirs maakt pas sinds begin 2021 deel uit van de gemeenteraad, toen hij de zetel overnam van CD&V-ouderdomsdeken Thierry van der Straten Waillet.

Quote We kiezen twee jaar voor de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen voor een verjonging Wim Jordens , Afscheidnemend CD&V-schepen

Een echte Mallenaar mag je Leirs gerust noemen. Hij groeide op in Westmalle, maar woont sinds enkele jaren in Oostmalle. Na negen jaar lid te zijn bij Chiro Sint-Martinus Westmalle is hij momenteel bezig aan zijn achtste jaar als leider. Hij behaalde een master in de Taal- en Letterkunde. Toen hij in het jaar van de vorige gemeenteraadsverkiezingen een interview moest afnemen voor het vak ‘journalistiek schrijven’, trad hij in dialoog met Zoersels schepen en Vlaams parlementariër Katrien Schryvers, die Leirs tipte als geknipte kandidaat voor CD&V Malle. Hij stond ook effectief op de lijst in 2018. “In CD&V-waarden zoals solidariteit en gematigdheid kan ik me vinden”, vertelt Leirs, die 137 voorkeursstemmen kreeg.

Financiën

Over drie maanden start zijn schepenavontuur. Net als Jordens dat momenteel is, zal hij bevoegd zijn voor financiën, openbare werken, nutsvoorzieningen, groendienst en gemeentelijk patrimonium en erfgoed. “Het worden boeiende maanden. Het zijn zeker niet de makkelijkste domeinen, al interesseren ze me wel erg. Ik heb al twee boeken gekocht over financiën. Dat wordt wellicht de moeilijkste bevoegdheid”, zegt Leirs. “Ik zal Yannis de komende periode wat kunnen voorbereiden. We zullen hem bijvoorbeeld al betrekken bij het meerjarenplan”, zegt Jordens, die aangeeft achter de schermen nog wel een rol te zullen spelen voor de partij.

Roer omgooien

Het vrijgekomen zitje in de gemeenteraad zal ingevuld worden door de 39-jarige mama Tinne Simons. De voormalige activeringscoach is momenteel project- en teamverantwoordelijke in de arbeidsmarktinclusie. De CD&V’er zetelt al vier jaar in het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst. Binnenkort doet ze haar intrede in de gemeenteraad.

“Onze partij deelt hier en daar in de klappen”, beseft Jordens. “Het was het moment om het roer drastisch om te gooien. Daarom kiezen we twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen voor een verjonging. Zo hopen we in 2024 ook jongeren aan te kunnen trekken om op onze lijst te staan.”

Volledig scherm Yannis Leirs wordt vanaf 2023 de nieuwe schepen van CD&V, terwijl Tinne Simons (rechts) haar intrede maakt in de gemeenteraad, waarin ook nog Ingrid Vrints (links) zetelt voor CD&V © emz

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.