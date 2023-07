Altijd al de tornadotoren in Oostmalle willen beklimmen? Dat kan deze zomer

Klapband zet dronken chauffeur met beide benen op de grond

De politie trof zondagochtend een dronken chauffeur aan die met zijn auto aan de kant stond op de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk. Hij had een klapband gehad, wat hem ertoe had gedwongen zijn wagen aan de kant te zetten. Door zijn toestand had hij evenwel nooit in het voertuig mogen stappen.