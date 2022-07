Alcoholverbod in Westmalle: slechts één proces-verbaal

Malle Kunsthisto­ri­cus vertelt over de Vlaamse primitie­ven

Het bekendste werk uit de artistieke bloeiperiode van de Vlaamse primitieven is ongetwijfeld het Lam Gods van Jan van Eyck, al valt over die kunststroming uit de vijftiende eeuw en de vroege zestiende eeuw heel wat meer te vertellen. Dat komt kunsthistoricus Danny De Cock, die het boek over de Belgische cultuurgeschiedenis ‘Van Oerknal over Icarus tot Panamarenko’ geschreven heeft, dan ook doen op zaterdag 9 juli in de oude pastorij langs de Berckhovenstraat in Westmalle van 20 tot en met 22 uur. De toegang is gratis.

6 juli