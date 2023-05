Albert Heijn in Westmalle krijgt dag versterking van jonge werkkrachten

Piepjong personeel was donderdag aan de slag in de Albert Heijn in Westmalle. Leerlingen uit de lagere school kwamen meedraaien in de supermarkt. “Wij vonden brood snijden het leukst”, zeggen kameraden Ajan (11) en Jordi (11) van gemeentelijk basisschool De Horizon in Westmalle.