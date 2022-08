Al tweehonderd handtekeningen voor petitie tegen sluiting van crèche Janneman

Schoten INTERVIEW. Robine (23) was een maand lang baas van HR-be­drijf Adecco: “Een bedrijfswa­gen en een mooi loon, maar vooral niet veel slaap”

Wellicht de beste studentenjob van haar leven zit er woensdag op voor Robine De Haen. De 23-jarige uit Schoten mocht één maand lang aan het hoofd staan van The Adecco Group België en Luxemburg. Het was een uitdagende, vermoeiende en vooral leerrijke ervaring. Op dat avontuur blikken we samen met haar terug.

20 juli