Al meer dan 13.000 euro ingezameld voor uitvaart van baby Matteo: “Zo kunnen we deze kleine man toch een waardig afscheid geven”

Voor de ouders van de kleine Matteo sloeg vorige week het noodlot toe. Het jongetje van 11 maanden oud werd levenloos aangetroffen bij zijn onthaalmoeder in Oostmalle. Die had de baby te slapen gelegd, maar toen ze even later ging kijken, bleek hij niet meer te ademen. De onthaalmoeder startte meteen de reanimatie die de hulpdiensten even later overnamen. Met spoed werd Matteo opgenomen in het UZA in Edegem. “Helaas had zijn kleine lichaampje vanwege het langdurige gebrek aan zuurstof erg veel schade opgelopen en bleek na menig onderzoek dat hij hersendood was. Vrijdag is hij overleden”, vertelt Nikita op de website van de crowdfunding.