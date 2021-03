Abdij brengt met Westmalle Extra tafelbier van paters op de markt

Stabroek/Kapellen/Schoten/Schilde/Zoersel/Malle Woningprij­zen in Kapellen en Zoersel schieten de hoogte in, Schilde blijft het duurst in hele provincie

4 maart De gemiddelde woningprijs in Kapellen is in 2020 met maar liefst 17 procent gestegen tegenover de gemiddelde prijs in 2019. Ook de prijzen in Schoten, Zoersel en Malle zijn met een stijging van meer dan 18 procent in de afgelopen vijf jaar aan een felle opmars bezig. Al blijft Schilde met een gemiddelde woningprijs van 496.961 euro koploper in de hele provincie. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vzw.