64 Oekraïense oorlogsvluchtelingen krijgen tijdelijk onderdak in provinciaal vormingscentrum

Merksplas Hoppe Craft Bier Festival brengt wereldbie­ren naar de Kempen: “Aandacht voor alle stijlen”

De mannen van het Hoppe Craft Beer Festival trekken op 11, 12 en 13 maart weer een heel blik unieke en smaakvolle bieren uit de hele wereld. Bijna letterlijk, want een héél groot deel van de meer dan 80 bieren zit in blik. “De bieren komen uit 26 landen en we proberen veel verschillende bierstijlen aan bod te laten komen”, klinkt het bij de biervrienden. Het festival vindt plaats in zaal De Kunstvrienden.

28 februari