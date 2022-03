25 jaar Kiwanis Pop gevierd: “Ervaring voor kinderen in ziekenhuis dankzij popje minder traumatisch”

Pijnplek aanwijzen

Het popje deed voor het eerst haar intrede op de kinderafdelingen van het AZ Voorkempen in Malle en het AZ Herentals. Elk kind dat opgenomen wordt, krijgt een lappen popje. De pediater of de verpleegkundige kan aan de hand van de pop uitleggen welke ingreep of behandeling het zal ondergaan. “Via het vriendje kan het kind ook aanwijzen waar het pijn heeft”, zegt Geert Vyncke van Kiwanis Malle.

Sinds enkele maanden is ook het ZNA Jan Palfijn in Merksem de Kiwanis Pop beginnen inzetten. Het ziekenhuis had het opgepikt via het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, die het al jaren kent. “Via de popjes zijn de kinderen makkelijk te benaderen”, zegt opvoedkundige Enya Polfliet. “Ook de verplegers en dokters gebruiken het popje. Je kan bijvoorbeeld tonen waar een prikje gaat komen of hoe een MRI-scan werkt. Door alles voorspelbaar te maken wordt de ervaring in het ziekenhuis minder traumatisch. Het popje kan ook zorgen voor afleiding. Aan de hand van het popje kan het kind ook vertellen wat er gebeurd is. Dat helpt bij de verwerking. Kinderen ook gevoelens uitdrukken door het popje in te kleuren”, klinkt het. “Uit onderzoek blijkt dat kinderen dankzij het popje beduidend minder angst en pijn ervoeren voor de ingreep die ze moesten ondergaan”, kadert Jelle Van Laer van Kiwanis Malle.