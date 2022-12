2023 wordt jaar van de jeugd in Malle: mascotte Kappy krijgt sjerp van kinderburgemeester

2.800 van de bijna 16.000 inwoners in Malle zijn jonger dan achttien jaar. De gemeente schenkt dan ook de nodige aandacht aan die bevolkingsgroep. Zo kreeg de gemeente in november van Vlaams minister voor Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) het label voor kindvriendelijke gemeente. En dat zet het lokaal bestuur het komend jaar extra in de verf. Na het ‘Jaar van de Zorg’ in 2020 en het ‘Jaar van de Ondernemer’ in 2021 wordt het jaarthema van 2023 ‘Jong in Malle’.

Kinderfuif

Heel wat bijzonders staat op het programma. “We zullen een kinderfuif organiseren in juni. Van de scholenloop gaan we een hindernisloop maken. En we houden een echt kunstweekend in november. Bovendien gaan we de Internationale Dag van het Kind (op 20 november, red.) extra in de belangstelling zetten”, zegt jeugdschepen Elisabeth Joris (DBM). “Voor de jongeren uit de secundaire scholen in Malle zullen er ook overlegmomenten zijn over welke koers wij als gemeente voor de jeugd zouden moeten varen. Van de kinderen en jongeren kunnen we veel opsteken. Op vlak van beleid moeten wij niet nadenken voor hen, maar zij mogen nadenken samen met ons.”

“Ook rond het welzijn van kinderen en jongeren willen we werken”, aldus Wouter Patho (N-VA), schepen voor Sociale Zaken. “Zo gaan we een netwerkmoment organiseren met alle partners en organisaties die betrokken zijn bij het jeugdwelzijnswerk. We zullen daarnaast acties ondernemen voor ouders rond opvoedingsvragen, zetten het Opvoedingspunt in de kijker en gaan bekijken hoe we het vrijetijdsaanbod in Malle nog inclusiever kunnen maken.”

Projecten

De jeugd wordt ook aangespoord tot actie. Ze zullen volgend jaar tot en met 1 april een project kunnen indienen waarbij kinderen en jongeren centraal staan. De beste tien projecten zullen een subsidie van 1.000 euro krijgen om die te verwezenlijken.

Malse kleuren

Op de aftrap van het jaarthema kreeg piraat Kappy een lichtblauw-witte sjerp in de kleuren van de gemeente Malle. Zo werd de mascotte van het kindvriendelijk beleid, die op het dak van het Huis van het Kind staat, officieel gedoopt tot kinderburgemeester van Malle.

De start van ‘Jong in Malle’ op oudejaar is niet toevallig. Die staat sowieso in thema van de jeugd. De kinderen gaan dan in Malle van huis tot huis om te nieuwjaarszingen in ruil voor een versnapering of centje. Aan het gemeentehuis kregen de zangertjes een latje van het jaarthema, waarop ook een QR-code stond, die doorverwees naar meer informatie op de website. Al valt nieuws over ‘Jong in Malle’ ook te volgen via het gloednieuwe Instagram-account.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.