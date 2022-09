150 motards brengen pakkend eerbetoon aan plotseling overleden Kenny (28): “Hij zou dit zelf geweldig hebben gevonden”

Kenny, een jonge papa uit Zoersel, was beroepshalve tramchauffeur in Antwerpen en had een grote passie voor motors. Zelf had hij een Kawasaki Z750, maar omdat hij pas twee maanden in het bezit was van zijn motorrijbewijs, had hij van zijn motor nog niet veel kunnen genieten. Kenny had wel nog heel wat plannen voor toekomstige ritjes die hij samen met zijn vader en zijn vrienden wilde ondernemen. Maar die tijd is hem helaas niet gegund geweest: op 14 september liet hij onverwacht het leven. Niemand had het zien aankomen.