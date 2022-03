15 scholieren van Immaculata ontmoeten eindelijk Zweedse compagnons

Beerse/Hoogstraten INTERVIEW. Vincent Voeten, flik en winnaar van Humo’s Comedy Cup: “Mijn job bij de politie is een grote inspiratie­bron”

Humor houdt een mens op de been. Zelfs al is die wat zwartgallig en donker van aard. Het is het motto van Vincent Voeten (34) uit Beerse. Flik in hart en nieren, maar ook winnaar van Humo’s Comedy Cup. Een man met twee gezichten in de positieve zin van het woord. In heel Vlaanderen bracht hij Vlamingen al aan het lachen. Nederland is een van zijn volgende doelen. “Tot augustus blijf ik actief als flik. Ze zijn altijd zo loyaal geweest. Dan moet ik dat ook doen, maar het is nu wel het moment om de sprong te wagen.”

