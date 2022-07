Zorgbedrijf Meetjesland krijgt nieuwe Vlaamse Zorgambassadeur op bezoek

Zorgbedrijf Meetjesland heeft rusthuizen en senioreninstellingen in Evergem, Maldegem en Nevele (Deinze). Candice De Windt bezocht de dagopvang Cado in Maldegem, en de pastorijen in Adegem en Kleit waar het project ‘senioren onder de toren’ uitgerold wordt. “Als zorgwerkgever vinden we het belangrijk om te luisteren naar de noden van de medewerkers en om daar op in te spelen”, zegt voorzitter Lees Ysebaert. “Wij geloven in ons systeem waarin onze bewoners, klanten en medewerkers centraal staan.”