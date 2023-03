Zondag wordt werkdag in smoefeltuin Sint-Annapark

Oplichter maakt Johan 66.000 euro armer: “Hij belde met een KBC-num­mer en zei dat er een aanslag bezig was op mijn rekeningen”

“Hij was zo overtuigend. ‘Zoek mijn naam en deze nummer maar op. Je zal zien dat alles klopt’, zei hij.” Praten over wat hem is overkomen, kost Johan de Pau (66) zichtbaar moeite. Oplichters maakten de ondernemer uit Maldegem in één dag 66.000 euro lichter. Eerst via een berichtje in naam van zijn dochter, later aan de telefoon in naam van zijn bank. Een verhaal over een gewiekste oplichting, met alias en een vals KBC-telefoonnummer.