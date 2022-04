Zomer wordt feest voor kinderen en jongeren: Maldegem biedt pak kampen aan

Maldegem/Zelzate Ook TS Sounds slachtof­fer van illegale rave in vakantie­huis: “Een volledige geluidsin­stal­la­tie kwijt, da’s een serieuze domper voor een jonge ondernemer”

Ook Telly Senave van TS Sounds is slachtoffer geworden van de illegale raveparty in het Maldegemese vakantiehuis De Brielparel. De jonge ondernemer leverde er een geluidsinstallatie voor een zogezegde babyborrel. Toen hij het materiaal ging ophalen, was alles verdwenen.

5 april